Colico, precipitano con l’auto per 40 metri e finiscono nel lago di Como: morta una donna, gravissimi due uomini

Colico (Lecco), 2 gennaio 2024 – Tre persone, una donna e due uomini, sono precipitate in auto nel lago di Como a Piona, in Alto Lario a Colico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Tutti e tre sono stati recuperati ed estratti dall'acqua. La donna di 56 anni era già morta all’arrivo dei soccorsi, mentre i due uomini, di 60 e 79 anni, sono in gravi condizioni e attualmente sottoposti a procedure di rianimazione, destinati agli ospedali di Varese e Gravedona.

I soccorritori dei vigili del fuoco

Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Per soccorrerli sono stati mobilitati in forze i vigili del fuoco e i sanitari di Areu. Ad estrarre le persone dall'auto è stato un pompiere fuori servizio di Milano che si trovava in zona per conto proprio.

I soccorsi difficili

Sul posto ci sono anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, i volontari di Bellano e i colleghi del comando provinciale di Lecco, di Sondrio e di Como con le squadre nautiche a bordo di gommoni.

AUTO A PIONA

Sono decollati i soccorritori delle eliambulanze di Sondrio e di Bergamo e sono stati dirottati sul luogo dell'incidente i soccorritori dell'automedica, del Soccorso bellanese e della Croce rossa di Colico.

La dinamica

In base a quanto è stato possibile verificare al momento, il conducente stava probabilmente parcheggiando in retro, ha sbagliato manovra ed è finito nella scarpata, precipitando da un’altezza di quaranta metri, lungo la strada per l’Abbazia di Piona. In arrivo l'autogru con braccio estensibile dei vigili del fuoco per recuperare l'auto.