Altri tre Daspo dopo le partite

Nuovi Daspo della durata di un anno a tre tifosi, due dei quali anche denunciati, all’esito delle identificazioni svolte dalla Digos in occasione delle ultime partite disputate a Como. A novembre per l’incontro con il Monza, un tifoso ospite, alla stazione di San Giovanni, aveva lasciato cadere un fumogeno, che aveva invaso due carrozze attivando il sistema antincendio interno, allagandole e rendendole inservibili. A febbraio per Como-Juventus, un comasco di 52 anni dal settore della tifoseria locale aveva acceso un fumogeno poi lasciato cadere nella zona sottostante i due spicchi di settore. Sempre a febbraio, per Como-Napoli, due giovani erano entrati abusivamente in un condominio adiacente lo stadio, raggiungendo il tetto per poi fare un video postato sui social. Un napoletano di 24 anni è stato denunciato per violazione di domicilio e istigazione a delinquere. Pa.Pi.