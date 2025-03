Si allontana da una comunità a Mantova e viene ritrovato a Como, dove finisce in carcere

Como, 28 marzo 2025 – Gli agenti della Squadra Volante, mentre facevano controlli nelle stazioni ferroviarie, si sono imbattuti in un comasco di 41 anni, con precedenti penali e di polizia, che è risultato essersi allontanato volontariamente da una comunità di Mantova, dove era affidato in prova, in misura alternativa alla carcerazione per una condanna per droga.

È stato visto e controllato giovedì sera verso le 23 nello scalo di Como San Giovanni, mentre vagava tra atrio e marciapiedi con aria spaesata. Subito sono emersi i suoi precedenti, e successivamente il suo allontanamento dalla comunità mantovana, denunciato dagli operatori del centro il giorno precedente, 27 marzo.

Dopo averlo accompagnato in Questura, i poliziotti hanno informato i carabinieri di Mantova titolari del rintraccio elettronico, e successivamente il personale della comunità per avvertirli che l’uomo era in custodia a Como. E’ stato quindi trattenuto in Questura fino a questa mattina quando il giudice di riferimento ha emesso e poi trasmesso alla Divisione Anticrimine di Como, l’aggravamento della sua posizione giuridica, indicando di portarlo in carcere al Bassone.