Alla guida con il cellulare. Multati 500 automobilisti

Quasi 500 sanzioni per uso del telefono cellulare alla guida, trentacinque persone arrestate per detenzione di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, furto, rapina, maltrattamenti in famiglia, documenti falsi e oltre 260 eventi presidiati per la Capitale della Cultura, quasi uno al giorno, con circa 10400 ore di attività. Sono questi, in estrema sintesi, i dati salienti che emergono dal bilancio 2023 della polizia locale di Bergamo, che è stato presentato ieri nel comando di via Coghetti alla presenza del comandante del corpo, Gabriella Messina, e del vicesindaco Sergio Gandi. Le violazioni al codice della strada rilevate sono state 64.866, la maggior parte per sosta vietata in via Paglia, Piazza Mercato del Fieno, viale delle Mura, via Locatelli, viale Papa Giovanni. Per quanto riguarda le sanzioni emesse per accesso abusivo alla Ztl, la polizia locale ne ha spedite 16.632 a cittadini residenti a Bergamo. Mentre fuori dal capoluogo orobico ne sono state spedite 81.551. Sono state invece 2.790 le attività commerciali controllate, con 229 sanzioni comminate. Le unità cinofile del comando di via Coghetti hanno totalizzato 44 recuperi di sostanze stupefacenti per 4.480 kg di droga sequestrata. Complessivamente gli agentihanno sequestrato 21 kg di sostanze stupefacenti.