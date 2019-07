Albese con Cassano, 21 luglio 2019 – Un’auto è rimasta completamente bruciata nell’incendio scoppiato sabato notte. Il veicolo era parcheggiato nell’area di sosta dell’area di servizio Ip, in via Lombardia ad Albese con Cassano. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, l’auto era ormai ridotta a una carcassa, del tutto irrecuperabile e irriconoscibile. Ora sono in corso verifiche per risalire alle cause dell’incendio, capire il punto da cui si è innescato: la parte più aggredita dalle fiamme è risultata essere quella anteriore, e potrebbe essere stato un problema elettrico al motore a generare un surriscaldamento e poi il rogo.

