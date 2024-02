Al via la quindicesima Corsa Rosa. Già in arrivo una valanga d’iscrizioni

Al via la quindicesima edizione della Corsa Rosa: l’appuntamento è per il 3 marzo. Una storia iniziata nel lontano 2009 e arricchita negli anni sia da una sempre crescente partecipazione delle bresciane sia dal contributo di associazioni di donne – e non solo – che hanno collaborato con Uisp Brescia nella preparazione e organizzazione di un così importante appuntamento. Tema centrale è la lotta alla violenza sulle donne come obiettivo primario nel progetto sociale della manifestazione: dare un calcio alla violenza è stato ed è ancora uno degli obiettivi prioritari della Corsa Rosa.

A questo si aggiunge anche il tema della prevenzione in generale, uno dei motivi per cui la Corsa Rosa è nata: promuovere la prevenzione della salute anche in età giovanile, cui spesso non viene data giusta attenzione nonostante sia un tema delicato e importante per un numero elevatissimo di donne anche a Brescia. Tutti temi che riguardano l’universo femminile e che trovano posto e attenzione nella manifestazione. Donne – e anche uomini – dell’Uisp Comitato di Brescia sono già in corsa da settimane per l’organizzazione: già arrivate molte iscrizioni.

Come di consueto la partenza sarà da piazza Vittoria alle 10,30. Le prime a partire verso le 10,20 saranno le atlete e le accompagnatrici dell’Unione Italiana Ciechi. Il percorso è di circa 6 chilometri nelle vie del centro storico. Sessanta volontari supervisioneranno i vari incroci con il supporto della Polizia municipale. Alla partenza e all’arrivo altri quaranta volontari controlleranno che tutto si svolga correttamente e in sicurezza. La quota d’iscrizione è di 15 euro. Saranno premiate le prime tre donne, le prime cinque ragazzine fino ai 13 anni, la bambina più piccola (tra le nate nel 2021), l’iscritto più anziano e i cinque gruppi più numerosi.

