Al lago e su terra. Via alla maxi esercitazione

Una spettacolare esercitazione aeronavale si è svolta ieri nel golfo di Salò, mettendo in scena due scenari mozzafiato: uno sull’acqua, l’altro per le strade. L’evento, coordinato dalla Sezione operativa navale gardesana della Finanza, sotto il comando del capitano Eugenio Somma, è stato organizzato in previsione della stagione estiva, quando sul Garda arriveranno migliaia di turisti italiani e stranieri. L’imponente operazione ha coinvolto sia le forze dell’ordine che le squadre di pronto intervento e soccorso presenti sul lago, volontari e professionisti: le Fiamme gialle con le motovedette e un elicottero del Reparto operativo aeronavale, la polizia di Stato e quella provinciale, i carabinieri, la guardia costiera, i vigili del fuoco e i volontari del Garda. Mi.Pr.