Aggressione nel bagno di un parco acquatico, inchiesta in corso

Il caso della ventenne che ha denunciato di essere stata stuprata a Desenzano ricorda una vicenda simile, risalente ad agosto, sul Garda. Una 19enne bresciana aveva dichiarato ai carabinieri di essere stata abusata nel bagno pubblico di un parco acquatico di Sirmione durante una festa di compleanno. Tra un tuffo in piscina e bagno di sole, la ragazza si sarebbe allontanata dal gruppo per recarsi alla toilette e qui sarebbe stata assalita da tre sconosciuti, quarantenni ben vestiti, che erano appostati nell’antibagno e l’avrebbero spogliata e toccata ripetutamente nelle parti intime. Uno l’avrebbe tenuta ferma mentre l’amico la stuprava, il terzo invece faceva da “palo“, non agendo direttamente la violenza ma nemmeno opponendosi. A un certo punto la vittima sarebbe riuscita a divincolarsi, a chiudersi a chiave nel bagno e, urlando da una finestra, a richiamare l’attenzione degli amici, mentre gli aguzzini si dileguavano. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. L’esame delle telecamere al momento sembra non abbiano fornito riscontri alle dichiarazioni della giovane.