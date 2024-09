Cantù, aggredisce gli agenti in piazza Garibaldi: Daspo a diciannovenne

Ennesimo Daspo urbano a Cantù da parte del questore di Como, Marco Calì, nei confronti di un diciannovenne di origini nordafricane residente in città, sorpreso durante i controlli svolti in piazza Garibaldi in evidente stato di alterazione.

Il giovane si era dimostrato aggressivo con gli agenti e poi aveva avuto una colluttazione con un familiare, intervenuto con l’intento di calmarlo.

Il questore ha firmato un Daspo urbano di un anno nei suoi confronti, proibendogli di frequentare il centro e la zona dei locali. Altri tre provvedimenti di allontanamento da Como sono stati emessi nei confronti di un 44enne di Luino, un 27enne e un 40enne senza fissa dimora.