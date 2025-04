Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike

Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi Paesi europei e in grado di certificare la professionalità acquisita dai partecipanti ai corsi. Il Comune ha stanziato 8mila euro per il corso di formazione che garantirà ai partecipanti di saper condurre la mountain bike in qualsiasi situazione e utilizzarla anche per interventi di pubblica sicurezza come inseguimenti od operazioni di fermo di polizia. Gli agenti opereranno da giugno fino a settembre. R.C.