Affitti ai turisti. Emergenza casa per i residenti

Case introvabili per i residenti perché i proprietari preferiscono metterli a reddito con i turisti, prezzi elevati, sfratti in aumento: anche sul Garda si parla di “emergenza abitativa“. Un tema messo nero su bianco nel Piano annuale dell’offerta abitativa 2024 dell’ambito 11, che comprende 22 comuni, da Desenzano a Salò a Sirmione.

A puntualizzare la novità è stato il Collettivo gardesano autonomo, che da tempo denuncia l’impossibilità di trovare appartamenti a prezzi sostenibili per chi vuole acquistare o affittare casa come residente, in un mercato abitativo ormai quasi interamente fagocitato dall’offerta per i turisti. "I documenti permettono di dimostrare la gravità della situazione – dice Alessandro Scattolo, per il Collettivo – ed evidenziano i limiti di intervento dei servizi abitativi".

Difficoltà nel trovare abitazioni disponibili, impennata dei prezzi degli affitti, incremento degli affitti brevi sono il mix che hanno portato a questa situazione. "L’incremento di situazioni di povertà abitativa – si legge nel piano triennale – dimostra che l’emergenza tocca una vasta parte della società, non più solo le fasce tradizionalmente deboli. Nell’ultimo decennio il tema dell’abitare si è trasformato in una sempre più ampia emergenza sociale, mettendo di fronte a scenari ben diversi da quelli che hanno ispirato le politiche abitative dagli anni ‘80: parliamo di una generalizzata diffusione del disagio abitativo". Tra i Comuni, Desenzano presenta un fabbisogno elevato, con il livello massimo di difficoltà di accesso al mercato immobiliare. In aumento il fabbisogno a Salò, Toscolano e Lonato, mentre resta basso a Polpenazze, Valvestino e Magasa. "L’incremento della povertà abitativa (sfratti, morosità, immobili all’asta) dimostra che l’emergenza tocca una vasta parte di società".F.P.