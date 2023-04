Adolescenti violenti Daspo del questore per sei baby-rapinatori Colpivano alle giostre

di Roberto Canali

Per i prossimi sei mesi i bulli del luna park dovranno stare a debita distanza dalle giostre, pena una denuncia e il rischio di incorrere in provvedimenti più gravi come il carcere minorile. Una pena esemplare quella scelta dal questore di Como per sei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni protagonisti nei giorni scorsi di aggressioni, e in alcuni casi anche rapine, nei confronti dei coetanei. Mercoledì scorso, ad esempio, un tredicenne si era rivolto al 112 per denunciare di essere stato rapinato dopo essere andato alle giostre di via Sportivi Comaschi.

Sul posto era arrivata una Volante e l’adolescente aveva spiegato di essere stato avvicinato e circondato da un gruppo composto da una decina di ragazzi poco più grandi di lui, tutti di origine straniera. Con la scusa di chiedergli una sigaretta e i gettoni per le giostre la banda l’ha circondato e ha iniziato a spintonarlo, infilandogli le mani nel giubbotto fino a impossessarsi del portafogli nel quale c’erano otto euro. Messa a segno la rapina i ragazzi si sono allontanati di corsa e solo allora il tredicenne, spaventato, ha deciso di chiedere aiuto chiamando la polizia. Grazie alla sua descrizione e quella fornita dagli amici gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce dei bulli che sono stati individuati a poche centinaia di metri di distanza, mentre si allontanavano dal luna park. Quando la Volante si è avvicinata hanno cercato di fuggire di corsa, ma gli agenti sono ugualmente riusciti a fermare sei ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, residenti in città e in alcuni paesi del circondario. A questo punto, ottenuto il via libera da parte del magistrato del Tribunale dei Minorenni di Milano, si è proceduto a un confronto fotografico mostrando alla vittima diverse immagini di ragazzi tra i quali c’erano anche quelle dei giovani fermati. Il tredicenne senza alcun dubbio ha indicato il volto dei suoi aggressori e per loro è scattata la denuncia a piede libero. Considerata la gravità dei fatti il questore di Como, Leonardo Biagioli, ha emesso nei loro confronti anche un Daspo urbano, vietando loro di frequentare l’area delle giostre per i prossimi 6 mesi.