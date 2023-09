Acquedotto di Rodero: continuano i problemi ma la falla principale è stata individuata

Rodero 29 settembre 2023 – Proseguono gli interventi a Rodero sull’acquedotto, a singhiozzo da domenica scorsa a causa di una grossa falla in una condotta riparata nella giornata di mercoledì.

"La falla principale è stata individuata - spiega il sindaco Giacomo Morelli - l’acqua ha smesso di disperdersi con la velocità dei giorni precedenti ed il serbatoio dell’acquedotto ha potuto riempirsi e stabilizzarsi. Un’ottima notizia, se non fosse che la pressione all’interno dei tubi non è ancora sufficiente per garantire un afflusso decente a tutte le abitazioni al di sopra di una certa quota. In questo momento le utenze completamente prive di acqua sono poche, probabilmente non più di quattro o cinque".

Ad avere problemi sono soprattutto gli utenti che vivono nelle frazioni più alte del paese. "La pressione è ancora scarsa e nessuno è per ora riuscito a capire perché non si riesca ad arrivare al di sopra di una certa quota, nonostante le pompe in piena efficienza e la presenza di acqua più che sufficiente - prosegue il primo cittadino - Stanotte la situazione verrà monitorata sul posto e, per quanto riguarda l’analisi dei dati, da remoto, da parte di Como Acqua". Nel frattempo la distribuzione di acqua attraverso le autobotti è stata sospesa. "Come detto di acqua ce n’è. Non tanta da poterla usare senza pensieri, ma più che sufficiente per le necessità minime. Si procederà alla riparazione delle perdite oggi individuate, le linee sono state temporaneamente escluse, quindi le perdite in atto non incidono sulla portata, e si continuerà nella ricerca di un ulteriore elemento di disturbo che per ora è sfuggito. Chiediamo agli utenti più sollecitati di pazientare ancora. Speriamo per poco. Stiamo facendo il possibile". R.C.