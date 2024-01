Como, accusato di spacciare la “droga dell’amore”: denunciato quarantenne

Como – A casa aveva otto grammi di Mdpv, droga sintetica nota anche come "droga dell’amore", in quanto ritenuta afrodisiaca. È stata trovata dalla Squadra Mobile di Como nell’abitazione in centro città di un uomo di 40 anni, denunciato a piede libero con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. A lui la polizia è arrivata svolgendo accertamenti sui contatti di un altro comasco, coetaneo dell’attuale denunciato, che recentemente è stato arrestato in quanto trovato in possesso di quantitativi di droghe sintetiche ben più consistenti. L’Mdpv, abbreviazione di Metilenediossipirovalerone, è una sostanza chimica presente sul mercato da una decina di anni, ha effetti simili a quelli della cocaina che si sviluppano con soli cinque milligrammi di assunzione.