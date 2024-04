Accoltellò a morte il marito. Disposta la perizia psichiatrica

Perizia psichiatrica su Raffaella Ragnoli. Lo ha decretato ieri la Corte d’assise accogliendo la richiesta della difesa della 58enne di Nuvolento, che sta affrontando il processo per avere ucciso con sei coltellate il marito, Romano Fagoni, 60 anni, davanti al figlio quattordicenne. Era la sera del 28 gennaio 2023. Il presidente, Roberto Spanò, ha formalizzato l’incarico al dottor Giacomo Filippini, che avrà 90 giorni per valutare clinicamente l’imputata. In particolare i giudici vogliono sapere se la donna al momento del fatto fosse in grado di intendere e di volere; in caso di vizio parziale di mente quanto fosse scemata la sua lucidità; se avesse problemi pregressi. L’esame del perito inizierà nel carcere di Verziano, dove Ragnoli è detenuta, il 7 maggio.

La scorsa udienza Ragnoli nel corso della sua deposizione ha ricostruito che cosa l’aveva portata a uccidere il consorte, sposato 30 anni prima e padre dei suoi due figli, davanti alla pizza.

"Gli aveva puntato il coltello alla gola e gli ripeteva “vuoi vivere o morire?“ - ha raccontato la donna, riferendo di litigi costanti con il secondogenito, stando al padre non abbastanza virile -. E mio figlio: “papà, io voglio vivere“. Allora mi sono alzata, ho preso un coltello dal ceppo e l’ho puntato a Romano per fargli capire che cosa si provava ad avere un coltello addosso. Lui mi ha riso in faccia e mi ha dato una spinta, sono caduta. Mi sono rialzata e ho visto che metteva la mano sul coltello da carne che aveva puntato a mio figlio. Ho pensato che ci avrebbe ammazzato tutti e l’ho colpito". Ragnoli ha sempre sostenuto di aver agito per legittima difesa. Incalzata dal presidente Spanò, in udienza ha dato una versione diversa: "Ho percepito una minaccia. Ero distrutta psicologicamente, potrei avere ingigantito". B.Ras.