Accoltella il fratello in casa poi lo accompagna all’ospedale

Una lite per questioni di soldi è degenerata in un tentato omicidio a Como dove Adamo Panone, 49 anni di Cantù ma residente in città, venerdì mattina ha sferrato una coltellata allo stomaco al fratello di appena un anno più giovane. Il violentissimo litigio è avvenuto nell’abitazione del 49enne, in via Zamenhof, a quando sempre i due fratelli hanno iniziato a discutere fin dalla prima mattina per la poco oculata gestione del denaro da parte del minore dei due, con il passare del tempo il confronto si è esasperato degenerando in lite finché Adamo Panone non ha afferrato un coltello sferrando un colpo all’addome al fratello. Il tentativo di far passare quando accaduto per un incidente domestico è stato smascherato dai medici dell’ospedale Valduce, dove l’uomo ha accompagnato il fratello ferito, i quali hanno subito escluso che una ferita così profonda, ben otto centimetri, potesse essere accidentale. A questo punto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno fermato il 49enne, poi arrestato per tentato omicidio. Anche se l’aggressore ha cercato ripulire la casa e il coltello erano ancora evidenti tracce di sangue sia sul pavimento sia sull’arma. Nel frattempo il fratello è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e dichiarato in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Adamo Panone, su disposizione del pubblico ministero è stato accompagnato al carcere Bassone. Roberto Canali