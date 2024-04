Abusivi gli edifici in riva al lago. Legambiente: "Siano demoliti"

Gli edifici costruiti otto anni fa a Paratico al posto dell’ex Area piscine, un centro sportivo costruito vicino alla riva del lago e mai utilizzato dal pubblico né tantomeno inaugurato, dovranno essere abbattuti. Lo ha annunciato la presidenza regionale di Legambiente con Barbara Meggetto, che da anni sostiene il Circolo del Basso Sebino e il suo presidente Dario Balotta, grazie al lavoro dell’avvocato Emanuela Beacco del Foro di Monza. Se nel 2019 (numero 12 del 27 aprile 2019) era stata emessa un’ordinanza di demolizione dal Comune, dichiarata legittima dal Consiglio di Stato nel 2021, oggi il Consiglio di Stato ha annullato il permesso di costruire e la variante e l’autorizzazione paesaggistica, quindi l’immobile è senza titolo e da considerarsi abusivo.

"Va data dunque esecuzione alla demolizione – spiega l’avvocato Beacco –. Secondo l’articolo 41 del Dpr 380 del 2001, se il provvedimento di demolizione non viene effettuato entro 180 giorni, il compito spetta al Prefetto e alla Prefettura. La sentenza è stata notificata al Comune a fine marzo. Ora effettueremo i passi successivi".

Dario Balotta è pronto a rivolgersi alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Brescia: "Sono anni che lottiamo e vorremmo vedere i risultati del lavoro svolto dall’avvocato Beacco per conto di Legambiente Lombardia, che ringraziamo. Non era previsto che al posto di un centro sportivo fossero realizzati dei maxi negozi. Sulla riva del lago avrebbero dovuto trovare posto strutture compatibili con l’ambiente e con l’aspetto turistico della zona. Tutto è nato dal fatto che un solo funzionario si è occupato della questione".

Barbara Meggetto ha sottolineato che questo è un rischio che si corre nei piccoli Comuni.

"In Lombardia la maggior parte dei piccoli Comuni è sotto i 5mila abitanti e un solo funzionario fa tante cose – spiega –. Noi siamo attivi anche per fare da sentinella in casi come questo, eclatante, di Paratico".

Resta da capire quando e se le strutture saranno abbattute, e da chi, e soprattutto quale sarà il destino dell’area, che dovrà necessariamente essere ripristinata.

Milla Prandelli