Abbandona il divano in un terreno. Lo ritrova a casa con maxi-multa

Aveva abbandonato un divano di cui voleva disfarsi in un terreno in via dell’Albarotto, a Romano. Era convinto di non essere stato visto da nessuno, ma gli è andata male, perchè il lavoro certosino degli agenti della Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca ha permesso di individuarlo: si tratta di un 36enne con residenza a Rimini, con qualche precedente. Oltre a essere stato sanzionato con multa di 10 mila euro, gli è stato riconsegnato a casa il divano che voleva smaltire. Un passo indietro. Settimana scorsa al Comando della Locale è arrivata una segnalazione che denunciava la presenza di un divano abbandonato in un terreno. Una pattuglia va sul posto e certifica; la zona però non è coperta dalla videosorveglianza comunale, non ci sono telecamere, così gli agenti hanno iniziato le indagini vecchia maniera raccogliendo le testimonianze dei residenti. Inoltre sono state passate al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone limitrofe a via dell’Albarotto.

È stato così individuato un autocarro che transitava sulla provinciale ex statale Soncinese con un divano sul retro, dopo poco tempo è tornato all’incrocio senza il divano sul cassone. La Locale ha identificato il proprietario del divano. Nella stessa giornata, attraverso una collaborazione con l’ufficio tecnico e G.Eco, la società che gestisce la raccolta a Romano, il divano è stato riportato a casa del trasgressore. Un mezzo è arrivato nel piazzale dove il 36enne abita temporaneamente e hanno scaricato il divano nel suo giardino. Il trasgressore, vista la normativa che identifica il reato come penale, è stato sanzionato con una maxi multa di 10mila euro. Alla domanda degli agenti del perché l’avesse abbandonato ha risposto: "Lo avevo appoggiato lì temporaneamente, sarei andato a riprenderlo". F.D.