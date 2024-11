A Monte Olimpino la prima celebrazione

A Como, nella cerimonia in mattinata al Monumento ai Caduti sul lungolago, che conserva la memoria di 600 comaschi, alla presenza di tutte le autorità, i bambini della scuola di via Fiume hanno intonato l’inno nazionale, seguito da alzabandiera e omaggio ai caduti con la deposizione delle corone sulle note della Filarmonica di Monte Olimpino. A Erba, gli onori al Monumento ai Caduti di Terragni. Già domenica a Monte Olimpino, organizzata dal Gruppo Alpini, e a Cantù, si erano svolte manifestazioni per celebrare l’unità nazionale.