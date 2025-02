Lago di Garda in Love 2025: per San Valentino 3 giorni di eventi romantici. Il programma completo

Un’aura d’amore romantico rivestirà il Lago di Garda per una tre giorni dedicata a San Valentino, dal 14 al 16 febbraio 2025. Ricco il programma di Lago di Garda in Love 2025: concerti, mercatini tematici, degustazioni, trekking e spettacoli animeranno diverse località, offrendo esperienze dedicate alle coppie. Dai borghi storici alle rive del lago, ogni angolo sarà dedicato al romanticismo, con momenti speciali come il “Bacio lungo un minuto” e le “Fiabe in cammino”, tra cultura, gastronomia, atmosfere suggestive e spettacoli dal vivo. Nel ricco cartellone anche una riflessione sulla violenza contro le donne perché la prima forma d'amore non sono cuori e cioccolatini ma è il rispetto.