San Valentino 2025, cosa fare a Milano e in Lombardia il 14 febbraio

Anche quest'anno San Valentino è alle porte. Sapete già come trascorrere la giornata di venerdì 14 febbraio? Numerose le proposte tra Milano, Bergamo e il lago di Como. E sono davvero per tutti i gusti. Qualche esempio? C'è la possibilità di immergersi nell'arte e nella cultura con visite a musei e percorsi speciali per le coppie di innamorati. Oppure sarà possibile ammirare panorami mozzafiato dal Belvedere di Regione Lombardia e dall'Highline della Galleria Vittorio Emanuele. Ma anche divertirsi con un talk tra stelle e Scienza al Planetario egodere di buona musica a lume di candela a teatro.