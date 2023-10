Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica: vince Maya Oganyan

Como, 29 ottobre 2023 – Sono state premiate oggi a Como le vincitrici della XIII edizione del Concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica-Alda Rossi da Rios”, che si è tenuto al Conservatorio “Giuseppe Verdi” in questo fine settimana. Prima classificata è risultata Maya Oganyan al pianoforte, seguita da Melika Masoudi alle percussioni classiche e dalla terza classificata Giada Moretti al violoncello.

La prima classificata ha ricevuto una borsa di studio da 3500 euro, la seconda 2500 e la terza 1500. Inoltre, Melika Masoudi ha ricevuto da Ilaria Borletti Buitoni in premio la nomination al BBtrust, che sostiene i percorsi di mentoring per lo sviluppo della carriera dei giovani musicisti. Sempre da parte di Borletti Buitoni, Maya Oganyan ha ricevuto l’opportunità di suonare con il Quartetto di Milano. La giuria era composta dai musicisti Maestri Riccardo Agosti, Carlotta Dalia, Alessandro Ferrari, Giovanni Mareggini, Alessandra Ruffini, Mariangela Vacatello e Vittorio Zago.

Due gli ospiti d’onore: Ilaria Borletti Buitoni e Giuseppe Gibboni, oltre alla presidente del Soroptimist International d’Italia Giovanna Guercio. Il Concorso è nato con l’intento di promuovere le eccellenze femminili in campo musicale under 25 ed è intitolato ad Alda Rossi da Rios, fondatrice, a Milano nel 1928, del primo Club Soroptimist in Italia.