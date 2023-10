Colverde, incidente tra due auto sulla provinciale: la Maserati finisce nella scarpata

Colverde, 6 ottobre 2023 – Un uomo di 55 anni, alla guida di un’auto con targa svizzera, è rimasto ferito nello scontro con un’altra auto, anche in questo caso elvetica, avvenuto alle 15.30 in località Drezzo, sulla provinciale che conduce verso la dogana di Pedrinate.

L’urto tra i due veicoli è stato frontale: uno dei due, una piccola utilitaria, è andato completamente distrutta nella parte anteriore, mentre il secondo, una Maserati, è finito fuori strada, scendendo lungo una ripa e fermandosi contro un paio di alberi.

Per il suo recupero sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme la 118 per prestare soccorso al ferito e trasportarlo in ospedale, in attesa di essere valutato.