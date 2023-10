Colonno, cervo resta impigliato in cavi di acciaio: agente lo libera ma resta ferito

Colonno, 13 ottobre 2023 - La squadra dei vigili del fuoco di Menaggio, assieme alla polizia provinciale, è intervenuta oggi alle 13.30 con due mezzi per soccorrere un cervo adulto rimasto impigliato in alcuni cavi di acciaio in una zona impervia sull’Alpe di Colonno, in frazione Cambrianico.

Durante le operazioni di salvataggio, nel tentativo di liberare l'animale senza causargli danni, un agente della Polizia provinciale è rimasto ferito alla coscia dal palco dell'animale, che lo ha trafitto. L'animale, una volta liberato, è scappato nella boscaglia.

L'agente ferito, 44 anni, è stato subito assistito dalla squadra dei vigili del fuoco di Menaggio, in attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.