Cernobbio, Orticolario chiude con grandi numeri e il ritorno degli stranieri

Cernobbio, 2 ottobre 2023 – La tredicesima edizione di Orticolario, l’evento culturale e artistico dedicato a chi vive la natura come stile di vita, si è chiusa a Villa Erba, sul Lago di Como, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Sono infatti stati recuperati i numeri di ingressi precedenti alla pandemia, con un incremento dei visitatori provenienti da Paesi esteri.

Un’edizione il cui tema era dedicato all’acqua, caratterizzata da diversi appuntamenti sold out, anche grazie al bel tempo che ha accompagnato il fine settimana. Tra i momenti più importanti, il conferimento del premio “Per un Giardinaggio Evoluto” 2023 ad Antonio Marras, stilista, designer e artista che esplora nuove forme espressive promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale. Come sempre, il premio è una scultura dell'artista Nicola Salvatore raffigurante un’onda con una balena.

Suggestive anche le installazioni realizzate nel parco, selezionate dalla giuria del concorso internazionale “Spazi Creativi”. Ad aggiudicarsi il premio “La Foglia d’oro del Lago di Como”, “Il battito della vita”, progettato e realizzato da Annalisa Ferraris e Lino Zuban.

Gli altri progetti presenti nel parco, erano “Come il cervo anela all’acqua” di Claudio Marelli che si è aggiudicato il premio “Arte”, Spazio Galleria Senesi Arte, “L’universo sei tu” di Gabriele Mundula per il premio “Stampa”, “Swamp Synthesis” di Roberta Studio con Concept CB per il premio “Villa Carlotta”, “Tornare alla sorgente” di Gaia Gennati e “L’acqua che non c’è: il giardino sostenibile” di Katarzyna Pieniawska e Miledù per il premio “Aiapp Matilde Marazzi”. Infine, il premio “Gardenia” è stato consegnato al progetto protagonista del Padiglione Centrale “Tecnogoccia” di Tiziano Pedrazzoli, con la collaborazione di Mario Mariani e Matteo Boccardo del Vivaio Central Park e Cristiano Meina sound designer.

A conclusione, sono state annunciate le date della prossima edizione, che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre 2024.