Cernobbio, cade da un terrapieno e finisce nella vasca delle acque reflue: anziano salvato dai vigili del fuoco

Cernobbio, 28 dicembre 2023 – Sono intervenuti i vigili del fuoco, questa sera alle 19, all’interno del giardino di una abitazione di Cernobbio, per recuperare un anziano che era caduto da un terrapieno, finendo in un contenitore di raccolta di acque reflue e piovane. L’incidente è avvenuto in frazione Olzino, dove si sono concentrate le squadre di Como assieme agli specialisti Saf, vista la complessità del recupero.

In due ore, l’uomo è stato estratto dal contenitore in cui era caduto, e affidato alle cure del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.