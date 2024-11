Castelmarte, pedone investito e ucciso sulla Arosio-Canzo

Castelmarte, 11 novembre 2024 – Un uomo di 45 anni è stato investito e ucciso in un incidente avvenuto questa sera alle 18.30 sulla Arosio-Canzo. A colpirlo, è stata un’auto guidata da un giovane di 28 anni che, stando a una prima ricostruzione, non lo avrebbe visto.

Ambulanza (Archivio)

L’investimento è infatti avvenuto su un tratto stradale molto buio: il ferito, soccorso dal 118 in condizioni molto gravi, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Erba, dove è arrivato circa un’ora dopo. Sottoposto subito a cure intensive, non è sopravvissuto: il suo decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Sul posto i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.