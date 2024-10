Incidente a Garbagnate, pedone investito da un’auto: è in gravissime condizioni

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.45 in via Valera, all’altezza del civico 115.

Al momento non è chiara la dinamica dello schianto, ma il quarantacinquenne è stato sbalzato in aria per diversi metri prima di finire contro l’asfalto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: all’arrivo dei soccorritori, l’uomo presentava un importante trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto la polizia locale sta eseguendo i rilievi: dovrà accertare come sono andate esattamente le cose e stabilire eventuali responsabilità.