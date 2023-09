Castelmarte, camion resta incastrato in una curva: liberato dai vigili del fuoco

Castelmarte (Como), 14 settembre 2023 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sbloccare un autocarro rimasto incastrato sulle aiuole in curva della sede stradale in via Valleggio a Castelmarte.

La dinamica

E’ accaduto oggi alle 17, mentre l’autista stava svolgendo una manovra su una curva molto stretta, per la quale non aveva abbastanza margine di movimento: la squadra del distaccamento di Canzo, è riuscita a portare a termine l’intervento grazie all'utilizzo di una apposita attrezzatura di sollevamento, che ha consentito di rimettere in carreggiata il mezzo pesante senza danni né conseguenze, garantendo all’autista di proseguire il suo viaggio.

Nessuno è rimasto ferito.