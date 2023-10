Caslino d'Erba, l’auto prende fuoco: il conducente salvo per miracolo

Caslino d’Erba, 8 ottobre 2023 – Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme di un’auto che questa mattina alle 7 si è incendiata, mentre transitava lungo via dei Carabinieri Lombardi. In posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Canzo, assieme a un pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, il conducente ha fatto in tempo a cercare di spostarsi verso una recinzione, e a scendere.

In pochi minuti, l’auto è andata distrutta, completamente ricoperta dalle fiamme. Accertamenti in corso per capire le cause, quasi certamente riconducibili a un problema elettrico.