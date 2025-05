Carbonate, scontro tra due auto: feriti i conducenti

Carbonate, 14 maggio 2025 – Incidente e soccorso urgente oggi pochi minuti dopo le 15 a Carbonate, in via Papa Giovanni XXIII, dove si sono scontrate due auto. L’urto è avvenuto all’incrocio con via Giovanni Boccaccio, incrocio tra due rettilinei con piena visibilità: al momento non è chiaro quale delle due auto sia andata addosso all’altra, e per quale motivo. A bordo c’erano solo i due conducenti, un giovane di 25 anni e un uomo di 73.

Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono giunti sul luogo dell'incidente, i feriti erano già stati affidati alle cure del 118, che li hanno trasportati in Pronto soccorso, con ferite serie. Una squadra dei vigili del fuoco è partita anche dalla sede centrale di via Valleggio, per le operazioni di messa in sicurezza della strada.

I due veicoli sono finiti ai lati opposti della strada, distanziati di diversi metri a causa del contraccolpo dell’urto, uno sfondato lateralmente e l’altro frontalmente, con anche il distacco di una ruota. Ora i carabinieri stabiliranno la dinamica di quanto accaduto.