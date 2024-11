Cantù, Bregnano e Lomazzo: tre colpi in farmacia in una notte

Cantù, 15 novembre 2024 – Tre furti in altrettante farmacie nel giro di poche ore, messi a segno la scorsa notte. Il primo è avvenuto a mezzanotte in vicolo Gottardo ad Asnago, dove i ladri hanno danneggiato e sfondato la porta di ingresso utilizzando un tombino. Sono riusciti a prendere 50 euro di fondo cassa, e poi si sarebbero allontanati in bicicletta, tre persone con il volto incappucciato.

Verso le 2 a Bregnano, ancora un gruppo di tre uomini in bicicletta con il volto coperto, ha cercato di commettere un altro furto alla farmacia di via Lazzate a San Rocco, con la stessa tecnica dello sfondamento della serranda con un tombino, senza però riuscire ad entrare.

Infine a Lomazzo alle 2.30, un altro furto alla farmacia comunale di via Graffigana: in questo caso i ladri hanno alzato la serranda con un piede di porco, e sono riusciti a impossessarsi di circa 2000 euro trovati nel registratore di cassa. In tutti i casi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù, che ora procederanno alle indagini, anche acquisendo alcune tracce lasciate all’interno delle farmacie.