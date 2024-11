Baby gang in farmacia, i rapinatori hanno 14 e 15 anni: “Consegnaci l’incasso”

Milano, 15 novembre 2024 – I tre baby rapinatori avevano i cappellini griffati con gli occhiali da sole incorporati per evitare le telecamere. Così, col volto parzialmente coperto, hanno fatto irruzione nella tarda mattinata di giovedì 14 novembre in una farmacia di via Solari: uno di loro ha pure mostrato una pistola (giocattolo) per farsi consegnare dal titolare dell'esercizio commerciale l'incasso di 480 euro. Poco dopo, però, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti: in manette due quindicenni e un quattordicenne, due dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio.

L'intervento

L'allarme in farmacia è scattato alle 11.30, generando l'intervento immediato dei poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura: al loro arrivo, però, i tre adolescenti si erano già allontanati. Gli investigatori hanno subito visionato le immagini delle telecamere interne e hanno riconosciuto uno dei tre autori, tradito dalla sua stazza imponente. Dopo aver scovato il primo, che aveva ancora addosso gli stessi indumenti ripresi dagli occhi elettronici e che ha subito confessato, gli agenti sono riusciti a rintracciare anche i due complici, trovati in una cantina; uno di loro aveva con sé anche l'arma, che poi si è rivelata una riproduzione.

Al Beccaria

I tre minorenni sono stati ammanettati e portati al Beccaria. I quindicenni erano già stati indagati nel recente passato per rapina; e uno di loro ha anche precedenti per atti persecutori nei confronti della giovanissima fidanzata.