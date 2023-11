Canton Ticino, incidente sul lavoro: grave operaio comasco di 34 anni ferito a una gamba

Canton Ticino, 8 novembre 2023 – Un operaio di 34 anni residente nel Comasco, è rimasto ferito in un grave infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina verso le 8.30 in via Campagna a Castel San Pietro, tra Mendrisio e Balerna.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l’uomo stava effettuando alcuni lavori di riparazione di tipo idraulico all'interno di un cantiere.

Per cause che l’indagine di polizia dovrà stabilire, si è ferito a una gamba con un attrezzo da taglio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto, che dopo aver prestato le prime cure hanno provveduto a trasportare il trentaquattrenne in ambulanza all'ospedale.

In base alle prime valutazioni dei medici, le ferite sarebbero di media gravità, e al momento non è stata sciolta la prognosi.