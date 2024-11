Valleve, escursionista di 33 anni muore in un canalone: le urla e poi la terribile caduta nel vuoto

Valleve (Bergamo) – Ancora una tragedia in montagna. Oggi, sabato 9 novembre, un escursionista di 33 anni è morto dopo essere caduto in un canalone tra la cima del Monte Cavallo e il passo San Simone, nel comune di Valleve (Bergamo). La vittima, un 33enne originario di Roma ma da anni trapiantato nella Bergamasca, è morto precipitando per una trentina di metri.

L'allarme è scattato poco prima delle 14,30, quando alcuni escursionisti hanno sentito delle urla e hanno cercato di verificare cosa fosse accaduto: è stato uno di loro a trovare il corpo ormai senza vita dell'uomo. Immediata la chiamata al 112: sul posto è stato inviato l'elisoccorso, decollato da Sondrio, oltre ai tecnici del soccorso alpino e ai carabinieri. Purtroppo per l'escursionista non c'era ormai più nulla da fare.

Le ferite riportate nella caduta sono risultate gravissime e non gli hanno lasciato scampo. Dalle prime sommarie informazioni raccolte dai carabinieri della Compagnia di Zogno, pare che il 33enne fosse solo. Scattato l'allarme lanciato dall'escursionista che ha assistito alla tragedia, sul posto della disgrazia sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero e gli uomini del soccorso alpino.