Bregnano, trovato a terra sanguinante: 40enne ferito da un colpo di arma da fuoco

Bregnano (Como), 28 giugno 2024 – Un uomo di 40 anni, raggiunto da un colpo di arma da fuoco, è stato soccorso oggi verso le 17.30 in via Mazzini a Bregnano. Sembra che sia stata fatto scendere da un’auto in transito, ma questo aspetto è da accertare. Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118, che hanno trasportato il ferito, di origini straniere, in ospedale.

I carabinieri stanno lavorando per accertare l’identità del ferito, e capire il contesto in cui vive, per orientare i primi accertamenti e cercare di capire a cosa è legato il ferimento. La zona in cui è stato trovato non è distante dalla strada provinciale e, più in generale, da zone boschive note per lo spaccio di stupefacenti.