Como, barca affittata senza documenti: rischia sanzioni per 2000 euro

Como, 18 giugno 2025 – La barca in locazione, priva di documenti, potrebbe costare una sanzione di 2000 euro. È quanto rischia un uomo di origine tunisina di 36 anni residente a Como, che è stato controllato ieri mattina dalla pattuglia della Squadra Nautica della polizia di Como, durante gli abituali controlli che erano in corso nel bacino basso del lago, e in particolare nella zona di attracco di Sant’Agostino.

Verso le 8.30, gli agenti hanno notato l’imbarcazione e si sono avvicinati chiedendo i documenti. L’uomo stava prendendo il largo dal molo di Como, quando è stato fermato: è però subito emerso che aveva preso in locazione la barca, ma non aveva con sé i documenti obbligatori per poter navigare.

Nello specifico, le contestazioni hanno riguardato la mancanza di inizio attività commerciale rilasciata dalle Autorità di Bacino, la dichiarazione di conformità del natante e quella del motore. Gli agenti hanno quindi redatto tre distinti verbali, che nel loro calcolo massimo potrebbero arrivare in tutto a quasi 2000 euro di sanzioni.