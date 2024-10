Giovani cantanti lirici, AsLiCo pubblica il bando 2025

Como, 15 ottobre 2024 – In 75 anni, AsLiCo ha selezionato e lanciato grandi talenti della lirica italiana. Ora è stato pubblicato il bando per Giovani Cantanti Lirici 2025, con iscrizioni aperte da domani (16 ottobre), al 25 novembre. Il limite di età è di 32 anni, per partecipare al concorso internazionale che si articola in due sezioni.

(qui puoi scaricare il bando completo pubblicato online),

Nel concorso per ruoli le opere saranno “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti e “I puritani” di Vincenzo Bellini, per la Stagione d’Opera 2025-2026 di OperaLombardia, e “Falstaff” di Giuseppe Verdi, per Opera domani.

Per il concorso voci emergenti, i vincitori potranno prendere parte alle attività di AsLiCo quali Opera Education, Festival Como Città della Musica 2024, concerti lirico-sinfonici, nonché alla Stagione Lirica per i ruoli non assegnati in Concorso.

Dalla collaborazione tra AsLiCo e Beha Philharmonic Orchestra, a settembre si è svolta la seconda edizione del Concorso AsLiCo Asia, la cui giuria ha proclamato cinque vincitori che verranno direttamente ammessi alla fase Semifinale del 76° Concorso AsLiCo a Como: Jun Young Choi (baritono), Sihyung Lee (tenore), Jiawei Feng (tenore), Young Won Choi (soprano) e Minhyung Roh (basso).

Le preselezioni a Como si svolgeranno al Teatro Sociale il 6 e 7 dicembre, con date anche in altre città.