Alserio, crolla il tetto di un edificio abbandonato: i detriti finiscono in strada

Alserio (Como), 7 maggio 2023 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza, in via provvisoria, il tetto di un fabbricato abbandonato in condizioni fatiscenti e pericolanti di Alserio, in provincia di Como.

Due squadre dl distaccamento di Erba (Como) sono state chiamate nel paese questa mattina alle 10 in via don Guanella, dove alcune parti erano cadute sulla via sottostante, fortunatamente senza coinvolgere passanti.

I vigili del fuoco hanno fatto un intervenuto in emergenza per eliminare altre immediate criticità. Sul posto anche il sindaco e i carabinieri, per verificare a chi fa capo la proprietà dell’edificio e le responsabilità nella sua manutenzione.