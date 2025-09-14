Camilla Almici, per l’atleta bresciana titolo italiano con vista sul Mondiale

Brescia, 14 settembre 2025 – Camilla Almici si è confermata campionessa italiana di tiro dinamico. Un successo di particolare significato quello ottenuto dall’atleta bresciana, che dai Tricolori 2025 che si sono svolti in Umbria ha ottenuto ulteriore slancio per guardare con fiducia e convinzione ai Mondiali che si terranno dal 20 settembre in Sudafrica.

Proprio come è successo per il Campionato Italiano, la tiratrice del Team CZ si presenterà alla competizione iridata nei panni della campionessa uscente, fermamente decisa a far valere tutte le sue qualità per rimanere sul gradino più alto del podio, ripetendo, magari, l’impresa del 2022, quando in Thailandia la Almici è riuscita a conquistare due medaglie d’oro, affiancando il successo nell’individuale a quello con l’Italia nella gara a squadre. Per quel che riguarda la gara tricolore, la contesa femminile ha ribadito il livello elevato ormai raggiunto dall’intero movimento.

A Magione, in provincia di Perugia, sono state diverse le rivali che hanno tentato di detronizzare la tiratrice di Ghedi, che, però, dal canto suo, ha risposto con una prova ricca di concentrazione e determinazione dall’inizio alla fine. Una prestazione che ha ribadito la capacità di Camilla Almici di isolarsi e di dedicare tutte le sue energie alla propria prestazione, una dote che in diverse circostanze ha fatto la differenza e che agli Italiani ha costretto una concorrente di sicura caratura come Chiara Neviani ad “accontentarsi” del secondo posto. Impreziosita ulteriormente una bacheca già ricca (con titoli nazionali, europei e mondiali), l’azzurra ora è pronta a cimentarsi nella sfida più attesa.

Venerdì 19 settembre, infatti, partirà alla volta del Sudafrica, dove dovrà dare il massimo per confermarsi sul tetto del mondo e respingere l’assalto di tutte le migliori tiratrici del panorama internazionale che non intendono fermarsi al secondo gradino del podio.