Incidente sul Cimon della Bagozza: escursionista precipita e muore

Lozio (Brescia) – Tragedia in montagna nel Bresciano nel pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio. Un escursionista è morto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Barzago, in territorio del comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato e poi precipitato per diversi metri. Vani i soccorsi: l’escursionista è morto sul colpo. Nel pomeriggio è stato disposto il recupero della salma. Non sono al momento note le generalità della vittima.