Lavoratori con disabilità: gli incentivi non aiutano, ingressi ancora in flessione

Brescia – Non sfonda l’incentivazione all’assunzione di persone con disabilità che, nel 2023, vede numeri in leggera flessione a Brescia, ma non solo, rispetto agli anni precedenti. Secondo l’ultimo osservatorio sulle politiche occupazionali del lavoro, messe in atto per incentivare le assunzioni e la stabilizzazione dei contratti, ma anche a tutela di chi resta senza lavoro. Per quanto riguarda le politiche attive, nel Bresciano sono state 34.384 che ne hanno beneficiato, 200 in meno rispetto al 2022, ma in netta crescita rispetto ai 28.110 del 2019. Restano stabili, in leggera flessione, però, le integrazioni dei disabili: erano 141 nel 2019, sono state 139 nel 2023. A livello lombardo, il calo è ancora più netto: erano state 837 nel 2019, sono state 767 nel 2023, stabili rispetto alle 720 del 2022.

Un dato decisamente migliorabile se si considera che, secondo l’Istat, solo una persona con disabilità su 3 risulta occupata. Guardando alle altre misure per le politiche attive, gli incentivi alla stabilizzazione dei posti di lavoro hanno riguardato 3mila persone, in leggera prevalenza uomini; 15.900 i beneficiari degli incentivi per il termo indeterminato, di cui quasi 9mila per lavoratori, poco meno di 7mila per lavoratrici. Decisamente più alti i numeri delle politiche passive: sono stati 236 mila in tutta la Lombardia i percettori di Naspi, in aumento rispetto al 2021 e agli anni precedenti; a questi si aggiungono i 781ila percettori di Dis-Coll, la disoccupazione per i collaboratori, in netta crescita rispetto ai 317mila del 2021. Anche in questo caso, le più precarie sono le donne: 543mila le percettrici di Dis-Coll lombarde nel 2023, 131mila per la Naspi. Solo 1.172 le persone assunte con gli incentivi attivati per l’assunzione di persone in Naspi, di cui 107 nel Bresciano. Pochissimi i percettori di reddito di cittadinanza assunti: 27 in tutta la Lombardia, di cui 5 under-40, 10 nel Bresciano.