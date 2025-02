Vietati per sicurezza. Lido dei platani e teatro balneare

Una parte di lungo lago chiusa a Iseo e una a Sulzano, entrambe per lavori di messa in sicurezza, chiuse per evitare di fare correre pericoli a residenti e turisti. A Iseo ad avere dei problemi è la zona del lido dei platani, dove l’edificio edificato una cinquantina di anni fa presenta dei problemi nella zona in cui c’è un piccolo ponte sul torrente Cortelo; a Sulzano, a creare preoccupazioni è la zona del "teatro balneare". Per Iseo il sindaco Riccardo Venchiarutti ha comunicato che: "Un’ordinanza vieta il passaggio sul ponticello a lago. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad una perizia che ha evidenziato “un elevato stato di degrado con crolli di tratti dei muri a sostegno dell’impalcato”. È già stato incaricato un tecnico per studiare un intervento immediato e nei prossimi giorni una ditta interverrà per mettere in sicurezza l’area". A Sulzano il Comune ha emesso un’ordinanza di chiusura del "Teatro Balneare" fino all’8 marzo.

Mi.Pr.