Ladro Diabolik riconosciuto

Sorprende in sagrestia due ladri che trafficano per cercare di aprire la cassaforte e finisce aggredita, perché uno tenta di impossessarsi con la forza degli anelli e dell’orologio che indossava. È la disavventura capitata alla sagrestana della parrocchia di Sant’Andrea di Concesio lo scorso 27 aprile. Ma i malviventi, un ventenne e un amico di 17 anni di Brescia, non sono andati lontano. Sono stati identificati e denunciati. A incastrarli è stato un tatuaggio di Diabolik che uno dei due aveva sul dorso di una mano, ed è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Il fatto risale appunto a qualche giorno fa. La volontaria della parrocchia stava sistemando la chiesa in vista della celebrazione della messa quando appunto si è accorta della presenza degli intrusi, intenti a scassinare la cassaforte. La donna ha reagito: uno ha mollato tutto e si è dato alla fuga. Il complice invece ha tentato il tutto per tutto per non scappare a mani vuote e ha aggredito la sagrestana con l’intento di rapinarla. Ma non ci è riuscito. La pronta reazione della signora l’ha fatto desistere. Le indagini dei carabinieri della stazione di Concesio sono rapidamente sfociate nella risoluzione del caso: il primo a essere stato riconosciuto grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla sagrestana e grazie appunto alle immagini delle telecamere è stato il ventenne.