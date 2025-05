Raffica di furti in una piazza. Caccia al ladro di Passirano

Una notte di furti e danneggiamenti nella quiete della Franciacorta e di Passirano, dove un ladro solitario ha preso di mira tre esercizi commerciali della piazza principale del paese in poche ore. A metterlo in fuga è stato barista coraggioso e dall’intervento tempestivo dei carabinieri.

Il malvivente: un giovane sulla ventina ripreso dalle telecamere di sorveglianza del paese e almeno di uno degli esercizi commerciali, ha iniziato le sue razzie tentando di sfondare la porta della pizzeria “Mondo della Pizza“, in piazza Europa. Nessun bottino, solo danni: il locale, appena rinnovato, dovrà ora affrontare nuove spese per le riparazioni.

Pochi minuti dopo, il malvivente si è spostato di qualche decina di metri, verso l’Alma Bistrot. Qui ha infranto una vetrina e svuotato la cassa dove c’erano pochi spiccioli. Alle 4:30 del mattino, il titolare del bar, abituato ad aprire presto ha scoperto il danno. Mentre puliva i vetri rotti, un nuovo rumore l’ha allertato: dall’altra parte della piazza, il ladro stava uscendo dalla macelleria Tocchini con la cassa in mano. Il barista è riuscito a metterlo in fuga urlando. Questi, per essere più veloce ha lanciato la cassa, che è stata recuperata.