Ciclista di 80 anni investito da un’auto a Verolanuova: è gravissimo L’incidente è avvenuto verso le 11.30 in via Rovetta. L’anziano è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e rianimato per oltre mezz'ora, poi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Manerbio in codice rosso