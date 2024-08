Verolanuova, incendio alla Faerch Italy: vigili del fuoco in azione. Danni ingenti

Verolanuova (Brescia), 19 agosto 2024 – Incendio, nella notte tra domenica e lunedì, a Verolanuova, nel Bresciano. Le fiamme sono divampate all’interno della Faerch Italy, ex Sirap, azienda specializzata nella realizzazione di materiali di polistirolo per alimenti, che avrebbe dovuto riaprire questa mattina. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco: nessun ferito ma i danni sono ingenti.

L’allarme

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Stando a quanto riporta la stampa locale, il rogo si sarebbe originato da un magazzino di stoccaggio bobine e di materiale plastico e si sarebbe esteso molto rapidamente avvolgendo nelle fiamme l’intero capannone, poi collassato. Da chiarire le cause. Fortunatamente non ci sono feriti, perché l’attività era ferma per ferie.

Vigili del fuoco in azione

L’intervento dei vigili del fuoco – con diverse squadre complete di autobotti e della chilolitrica – è andato avanti tutta la notte e all’alba di oggi era ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Verolanuova e il personale sanitario come presidio medico. In azione anche l’Arpa per verificare la qualità dell’aria.

Il precedente

Nel settembre 2023, la stessa Faerch era stata colpita da un altro rogo che aveva provocato alcuni intossicati. Le fiamme erano divampate dal materiale di imballaggio, il fuoco aveva intaccato un bancale, riempiendo di fumo tutto il reparto.