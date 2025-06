Nel tranello di una truffatrice. Paga 4.500 euro per l’affitto. Ma l’appartamento non esiste

MONTICHIARI (Brescia)Cerca casa in affitto, crede di trovarla invece è una bufala, che gli è costata 4.500 euro. È successo a Montichiari a un uomo originario del Marocco, finito nella rete di una presunta truffatrice che è stata identificata e denunciata dai carabinieri.Si tratta di tal Giorgia Nisoli, residente a Como. Il malcapitato nei giorni scorsi cercava un appartamento. Si era messo a spulciare gli annunci e credeva di aver trovato quello che faceva al caso suo dopo aver notato un’inserzione affissa lungo via Mantova corredata da qualche informazione e un numero di cellulare. Numero che l’uomo ha chiamato prontamente, sentendosi rispondere dalla presunta proprietaria dell’immobile, una donna gentile, la quale, stando alla ricostruzione accusatoria, l’ha fatto cascare nella più classica delle truffe. Dopo i passaggi di rito, lo scambio di documenti personali e di altre indicazioni, la signora ha comunicato al cliente un Iban collegato a una Poste Pay. La condizione per avviare il contratto d’affitto era quella di versare in anticipo alcune mensilità di locazione, per la precisione 4.500 euro da pagare in più tranche a garanzia, e lo sprovveduto ha versato quanto richiesto, mai pensando di trovarsi alle prese con una sorpresa che l’avrebbe lasciato a bocca aperta: dell’abitazione “pronotata” con il versamento di quella caparra non c’era traccia. Al raggirato non è rimasto che rivolgersi alle forze dell’ordine. L’uomo ha denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione di Montichiari i quali hanno avviato l’indagine. Dopo una serie di accertamenti, in particolare sulla Poste Pay della falsa affittuaria, sono riusciti a identificarla e l’hanno denunciata per truffa: si tratta appunto di una donna con residenza a Como, che risponde al nome di Giorgia Nisoli. B.Ras.