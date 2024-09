Il maltempo in Val Camonica: venti persone allontanate da casa, interrotta la ferrovia per Edolo

Brescia – Venti persone evacuate, interruzione della linea ferroviaria, danni in diverse località. Una nuova ondata di maltempo ha coinvolto il Bresciano, in particolare la zona della Val Camonica, dove i forti temporali della notte tra giovedì e venerdì hanno avuto conseguenze rilevanti sul territorio. A Darfo Boario Terme, in particolare, è straripato il torrente Burio lungo la Strada provinciale 294. I Vigili del Fuoco hanno dovuto evacuare, in via precauzionale, 5 abitazioni a seguito dell’emergenza, per un totale di 20 persone rimaste temporaneamente fuori di casa, tra cui una allettata: alcuni sono stati ospitati da parenti, altri in hotel.

Nella giornata di ieri, tutti gli sfollati sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni, ma il sindaco Dario Colossi ha avviato la conta dei danni e contattato l’Ufficio territoriale regionale per ristori di primo intervento e per procedere con la messa in sicurezza. Il torrente, infatti, ha trasportato grosse quantità di detriti su tutto il territorio, strade, case, prati. È stata, inoltre, parzialmente chiusa la linea ferroviaria Brescia-Edolo, a causa di una frana avvenuta a Lozio. La circolazione è stata attiva solo tra Brescia e Pisogne, mentre da Pisogne a Edolo è stata disposta la chiusura, per la presenza di detriti. Nella notte è stata anche disposta la chiusura della Sp 92, la strada che da Malegno sale verso Lozio, a causa di una frana scesa sulla carreggiata.

Ieri pomeriggio sono iniziati i lavori di rimozione del materiale franato e di disgaggio della parete dal materiale instabile. Se non ci saranno nuove piogge e se il versante sarà in sicurezza, la Provincia di Brescia potrà riaprire la strada a senso unico alternato a vista, probabilmente già da questo pomeriggio. Lunedì il Broletto avvierà i lavori di consolidamento del versante franato, mentre il Comune di Malegno inizierà quelli di raccolta delle acque meteoriche sulla strada comunale sovrastante. L’acqua non correttamente convogliata scende copiosa dalla strada comunale sul versante a monte della strada provinciale, provocando cedimenti: la stessa situazione si era verificata, nel medesimo punto, anche quattro anni fa.