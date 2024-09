Maltempo nel Bresciano, il torrente Budrio esonda: strade allagate a Darfo Boario Terme. Frana a Malegno

Darfo Boario Terme (Brescia), 27 settembre 2024 – Notte di maltempo nel Bresciano, particolarmente colpita Darfo Boario Terme.

A causa delle violenti piogge, è esondato il torrente Budrio: l’acqua ha tracimato finendo sulle strade. Nella frazione di Erbenno, alcune persone sono state evacuate dalle loro case per sicurezza. Non ci sarebbero feriti, ma si registrano diversi danni alle strutture. In azione i vigili del fuoco per sistemare l’alveo del fiume e mettere in sicurezza i residenti. Sul posto anche i carabinieri.

Nella notte c’è stata anche una frana nel territorio di Malegno e la Provincia di Brescia ha disposto la chiusura del tratto al km 1+360 della Sp 92 verso Lozio.

Acquazzoni anche in valle Brembana, che hanno portato a un rigonfiamento del Brembo, il fiume che attraversa la valle. A San Pellegrino, noto centro termale e “casa” di una delle acque minerali più apprezzate al mondo, nella notte il fiume ha raggiunto il livello di guardia, arrivando quasi a toccare strade e marciapiedi. Lo stesso è accaduto a San Giovanni Bianco (lambita la strada in via Arlecchino) e in altri Comuni più a valle. A Ponte San Pietro l’acqua del Brembo è uscita dagli argini, provocando allagamenti in scantinati e box. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.